Rückraumspieler Julius Kühn wurde per PCR positiv auf das Virus getestet, wie der Deutsche Handballbund mitteilte . Der 28-Jährige wird deshalb zumindest in den verbleibenden zwei Vorrundenspielen gegen Österreich und Polen fehlen. Im Auftaktspiel gegen Belarus hatte Kühn zu den besten Torschützen gezählt. Nach Angaben des Verbands hat er bereits eine Booster-Impfung erhalten und ist bislang nicht erkrankt.

Bundestrainer Alfred Gislason hatte sich zuvor kritisch über das Corona-Konzept der EM bei den Spielen in Ungarn geäußert. Er sei wirklich gespannt, wie es weitergehe, "wenn man sieht, dass in Budapest 20.000 sind und keiner eine Maske trägt". In der Slowakei scheine das Corona-Management dagegen sehr gut gemacht zu sein. Die beiden Länder richten das Turnier gemeinsam aus.

