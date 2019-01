Der Präsident der Europäischen Kommission, Juncker, fordert die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung.

Es dürfe nicht sein, dass ein EU-Land im Fall einer unverschuldeten Krise wegen steigender Arbeitslosenzahlen das Arbeitslosengeld kürzen müsse, sagte Juncker der Zeitung "Welt am Sonntag". In solchen Situationen dürfe nicht am falschen Ende gespart werden, etwa bei Investitionen, Bildung oder eben dem Erwerbslosengeld.



Auch Bundesfinanzminister Scholz von der SPD befürwortet eine europäische Arbeitslosenversicherung.