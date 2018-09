Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei im Europaparlament, der CSU-Politiker Weber, will heute offenbar seine Kandidatur für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten ankündigen. Dies habe Weber in einer Telefonkonferenz des CSU-Präsidiums bekanntgegeben, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Parteikreise.

Webers Sprecher kündigte für den frühen Nachmittag eine Erklärung an. Bereits am Morgen kommt in Brüssel die EVP-Fraktion zusammen.



Der 46-Jährige Weber ist seit 2004 Europaabgeordneter und seit 2014 Fraktionschef. Als weitere mögliche Kandidaten für die Nachfolge des amtierenden Kommissionspräsidenten Juncker gelten unter anderen der französische EU-Chefunterhändler für den Brexit, Barnier, und der frühere finnische Ministerpräsident Stubb.