EU-Kommissionspräsident Juncker hat bekräftigt, dass die Europäische Union nicht noch einmal über den Brexit-Vertrag verhandeln wird.

Auf Twitter bestätigte er ein für heute Abend geplantes Treffen mit der britischen Premierministerin May in Brüssel. Dort könne man über Klarstellungen reden; Spielraum für Nachverhandlungen gebe es aber nicht. Juncker betonte, der vorliegende Brexit-Vertrag sei der beste und einzig mögliche.



Im britischen Unterhaus gibt es jedoch erhebliche Kritik daran. Weil eine Ablehnung drohte, hatte Premierministerin May die Abstimmung über den Brexit-Vertrag gestern verschoben. Heute will sie sich noch einmal um Zugeständnisse der EU bemühen. Zurzeit trifft sie in Den Haag den niederländischen Ministerpräsidenten Rutte, am Mittag dann Bundeskanzlerin Merkel in Berlin.