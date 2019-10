In seiner Abschiedsrede hat der scheidende EU-Kommissionchef Juncker der Rückkehr zum Nationalismus in Europa eine klare Absage erteilt.

Im Europaparlament in Straßburg rief er die Abgeordneten auf, den - wie er formulierte - dummen Nationalismus mit aller Kraft zu bekämpfen. Juncker erinnerte daran, dass die Europäische Union vor allem auch ein Friedensprojekt sei. Eine ernüchternde Bilanz zog er mit Blick auf den Brexit. Er sprach in diesem Zusammenhang von einer Zeit- und Energieverschwendung.



Der SPD-Europa-Politiker Geier hat sich enttäuscht über die Sozialpolitik des scheidenden Kommissionschefs geäußert. Der Juncker-Kommission habe der Weitblick gefehlt, um die Menschen auch in Krisen vor Dumping-Wettbewerb und Arbeitslosigkeit zu schützen.