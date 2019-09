Der scheidende EU-Kommissionpräsident Juncker hat erneut vor einem ungeordneten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union gewarnt. Juncker bedauerte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, dass in dem Land viele Menschen einem No-Deal-Brexit positiv gegenüber stünden. Juncker prognostizierte für ein solches Szenario ein - so wörtlich - heilloses Chaos.

Den Brexit als solchen bezeichnete Juncker als eine kontinentale Tragödie. Die EU wisse zudem nach wie vor nicht, was die Briten genau wollten. Die Zeit für präzise Vorschläge werde knapp, betonte Juncker. Der Ausstiegsvertrag könne aber keinesfalls wieder geöffnet werden. Er habe bereits mehrfach mit dem britischen Premierminister Johnson telefoniert.



Am Montag treffen sich die beiden Politiker in Luxemburg zu einem Gespräch über den Brexit. In Großbritannien waren zuletzt Zweifel laut geworden, ob Johnson noch ernsthaft einen geordneten EU-Austritt seines Landes verfolgt. Johnson besteht auf einem Austritt am 31. Oktober – ob mit oder ohne Vertrag. Heute erklärte er, er sei verhalten optimistisch hinsichtlich eines Abkommens.



Der irische Regierungschef Varadkar äußerte sich skeptisch bezüglich einer Einigung. Er sagte in Dublin, zwischen den Positionen beider Seiten klaffe eine große Lücke. Hauptstreitpunkt zwischen Großbritannien und der EU ist der sogenannte Backstop, der eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern soll.