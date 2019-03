Über eine Verschiebung des Brexits wird nach Einschätzung von EU-Kommissionspräsident Juncker erst kurz vor dem geplanten Austrittsdatum 29. März entschieden werden.

Er rechne nicht mit einem Beschluss beim morgigen EU-Gipfel, sagte Juncker im Deutschlandfunk. Denn zunächst müsse die britische Premierministerin May eine Zustimmung ihres Parlaments zum fertigen EU-Austrittsabkommen im Gepäck haben. Der Kommissionschef bekräftigte, dass die EU keine weiteren Zugeständnisse an Großbritannien machen werde. Die Verhandlungen seien abgeschlossen und "das Ende der Fahnenstange erreicht".



Nach britischen Medienberichten will May die Europäische Union nur um einen kurzen Aufschub von etwa drei Monaten bitten. Dies werde sie im Laufe des Tages in einem Brief an Ratspräsident Tusk übermitteln.