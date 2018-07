"Tit for Tat" ist nicht nur eine amerikanische Redewendung im Sinne des deutschen "Wie du mir, so ich dir" oder "Wurst wider Wurst". Es ist auch die bisherige Verhandlungsstrategie des US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump in Zollfragen. Gegen China hat er Zölle auf hunderte Produkte im Wert von 34 Milliarden Dollar verhängt und, als sich Peking wehrte, einen noch größeren Gegenschlag angekündigt. Wahrscheinlich denkt Trump: Was den Briten im Ersten Opiumkrieg im 19. Jahrhundert gelang, nämlich die brachiale Öffnung des chinesischen Marktes, das kann ein Trump auch. Historisches Bewusstsein vorausgesetzt.

Doch während der US-Präsident die zweitgrößte Volkswirtschaft noch mit dieser – auch aus der Spieltheorie bekannten – "Tit-for-Tat"-Taktik in die Knie zwingen will, lässt er von seinem zweiten wichtigen Zollkriegsschauplatz vorerst ab: Die EU darf wieder mit ihm verhandeln seit dieser Woche. Seitdem ihm der EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in enger Umarmung einen Kuss auf die Wange drücken durfte. Und seitdem Donald Trump – das ist noch viel wichtiger – dieses Bild sogar getwittert hat, sozusagen die Unterschrift des Präsidenten in einer modernen Social-Media-Welt.

Beruhigung der Wähler vor den Midterm-Wahlen

Ob man auf dieses Zugeständnis Trumps nun gleich so euphorisch reagieren muss wie der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit dem markigen Satz – natürlich auf Twitter: – "Freier Handel und Millionen Jobs gesichert!", ist vielleicht eine Frage des Temperaments. Aber was diese Woche für die Europäer tatsächlich gebracht hat, das ist die zumindest zeitweise Aussetzung der Tit-for-Tat-Spirale eines Handelskrieges. Zunächst einmal bleiben die besonders von Deutschland gefürchteten Strafzölle auf EU-Autos aus. Stattdessen erlaubt der US-Präsident, dass bis November weiter verhandelt wird.

Der Termin November bringt glasklar das Motiv Donald Trumps zum Vorschein, das ihn diese Woche zu dem unerwarteten Moratorium bewogen hat: die Beruhigung der Wähler vor den Midterm-Wahlen im November. Ob er seine Mehrheit im Kongress behalten kann, ist für Trump um Welten wichtiger als Zollzugeständnisse der EU. Und als echter Deal-Maker hat Trump auch gleich noch zwei Beutestücke aus den Verhandlungen mit Juncker herausgeholt: Die Zusicherung der EU, mehr Sojabohnen aus den USA einzuführen, und mehr Flüssiggas. Das eine wichtig für die US-Farmer, das andere für die Arbeiter in der Öl- und Gasindustrie – beides bedeutsame Klientelgruppen Trumps.

Dass die EU-Kommission den Firmen weder den Soja-Bezug verordnen kann, noch den Kauf des viel teureren Flüssiggases, spielt für Trump keine Rolle: bis zu den Wahlen reicht die Ankündigung, dass es passieren wird.

EU darf sich jetzt nicht ausruhen

Was muss die EU jetzt tun? Sie darf sich nicht in der gewonnenen Atempause ausruhen, sondern muss dieses Zeitfenster bis November nutzen, um konkrete Angebote an Trump innerhalb der EU abzustimmen. Denn in manchen Punkten hat Trump den Finger zu Recht in Wunden des transatlantischen Verhältnisses gelegt. So muss tatsächlich das Ungleichgewicht in der Handelsbilanz für Waren zwischen der EU und den USA verringert werden. Auf Dauer schadet es jeder Wirtschaftsbeziehung, wenn der eine Handelspartner immer nur importiert und der andere immer nur exportiert – siehe damals der Opiumkrieg zwischen den Briten und den Chinesen, die immer nur Seide, Tee und Porzellan ausführen, aber nichts einführen wollten.

Auch bei den Autozöllen leuchtet nicht ein, warum die Europäer unbedingt derart hohe Auto-Importzölle von zehn Prozent haben müssen. Eine kräftige Senkung für alle Lieferländer wäre ein besonders wichtiges Signal an die USA. Und letztlich sollte die EU gemeinsam mit den USA eine Reform der Welthandelsorganisation WTO angehen, deren Verfahren erheblich beschleunigt werden müssten.

Das Zeitfenster dafür ist schmal, die Abstimmung innerhalb der EU sicher nicht einfach. Aber legt die EU bis Oktober, allerspätestens November, nichts vor, würde das Spiel wieder weiter gehen – es hieße: "Tit for Tat".

