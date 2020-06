Unter dem Eindruck landesweiter Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt haben in den USA viele Menschen an das Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren erinnert.

Demonstrationen anlässlich des "Juneteenth"-Gedenkens gab es unter anderem in Chicago und Washington. Allein in New York nahmen an mehreren Orten Tausende Menschen zu Fuß und auf Fahrrädern an Kundgebungen gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung teil.



"Juneteenth" findet jedes Jahr am 19. Juni statt. An diesem Datum im Jahr 1865 - kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg - hatte eine entsprechende Proklamation in Texas das Ende der Sklaverei verkündet.



Dieses Jahr steht der Gedenktag unter dem Eindruck der Proteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai in Minneapolis.