Die Hoffnungen, dass es die neue Regierung besser macht, waren groß. Der Jugendrat Generationen Stiftung ist erst einmal enttäuscht. (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

In den wichtigsten Aspekten der Generationengerechtigkeit zeuge der Koalitionsvertrag von Perspektivlosigkeit, sagte die Aktivistin Friederike Zurhake dem "Spiegel". Die Klimapolitik der kommenden Ampelkoalition gehe meilenweit am 1,5-Grad-Ziel vorbei, das nötig sei, um die Lebensgrundlagen kommender Generationen zu schützen. Das Konzept zur Rentensicherung führe den Generationenvertrag ad absurdum. Auch würden überfällige Investitionen in Digitalisierung, Klima und Bildung weiter verschleppt.

Positiv bewertete Zurhake Änderungen bei der Gesetzgebung gegenüber Transsexuellen, auch die Streichung des Paragrafen 219a begrüßte sie. Der Jugendrat Generationen Stiftung bezeichnet sich selbst als "Lobby der kommenden Generationen".

