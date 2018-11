In Bingen am Rhein hat der Bundeskongress der Jungen Liberalen begonnen.

Die Nachwuchsorganisation der FDP will sich vor allem mit dem Europa-Wahlprogramm befassen. Thema dürfte aber auch die innenpolitische Positionierung der Partei sein. Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Schröder, forderte von der FDP in diesem Zusammenhang mehr Einsatz gegen Rechtspopulismus. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, man verstehe sich als Gegenpol zur AfD. Die Freien Demokraten sollten dabei ein noch verlässlicherer Gesprächspartner sein. Die Grünen hätten sich eindeutig gegen die Rechtspopulisten positioniert. In dieser Frage könne die FDP noch stärker werden.