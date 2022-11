Franziska Brandmann, Vorsitzende der Jungen Liberalen (dpa-Bildfunk / Marvin A. Ruder / Junge Liberale)

Die FDP werde häufig als Krawallmacher innerhalb der Regierung wahrgenommen, sagte Brandmann im Deutschlandfunk . Zwar müssten die Liberalen bei Themen wie dem Weiterbetrieb von Atomkraftwerken ihren Koalitionspartnern weiterhin Kontra bieten, meinte die JuLi-Vorsitzende; die FDP solle sich dabei aber in Zukunft lösungsorientierter präsentieren. Brandmann verlangte außerdem strukturelle Reformen in der Partei. So gebe es etwa zu wenige Frauen in der FDP.

Brandmann war gestern auf dem Bundeskongress der Jungen Liberalen in Kassel im Amt bestätigt worden. Heute beraten die Delegierten über einen Leitantrag zur Zukunft der FDP. Am Nachmittag wird der Partei-Vorsitzende Lindner erwartet. Zuletzt waren die Freien Demokraten in Umfragen deutlich abgesackt. Bei der Landtagswahl in Niedersachsen hatte die FDP die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt.

