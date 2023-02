Nach Berlin-Wahl

Franziska Brandmann, Bundesvorsitzende der Jungen Liberalten (picture alliance/dpa/Swen Pförtner)

Dass die Freien Demokraten nun erneut eine Landtagswahl verloren hätten, möge den einen oder anderen dazu einladen, mehr Krawall zu fordern, sagte Brandmann dem Magazin "Der Spiegel". In ihr löse so ein Ergebnis hingegen eher Demut aus. Es laufe etwas fundamental verkehrt, wenn gerade die Wählerinnen und Wähler in einer Stadt wie Berlin, in der so viel schiefgehe, sich ihre Partei anscheinend nicht als Problemlöser vorstellen könnten. Die FDP hatte am Sonntag bei der Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus mit 4,6 Prozent abermals den Wiedereinzug in ein Landesparlament verpasst.

Der Vorsitzende des baden-württembergischen Landesverbandes, Theurer, forderte im SWR-Hörfunk mehr Geschlossenheit in der Ampel. Die Koalition sollte die natürlichen Unterschiede zwischen den Parteien vor allem intern klären und die anstehenden Aufgaben als Regierung gemeinsam lösen.

