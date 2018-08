US-Präsident Trump hat bei seiner Einwanderungspolitik einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Ein Bundesgericht in Washington wies die Regierung an, den Abschiebeschutz für junge Migranten im Rahmen des Daca-Programms wieder aufzunehmen. Es war von Trumps Amtsvorgänger Obama eingeführt worden und schützt hunderttausende sogenannte Dreamer, die als junge Menschen illegal ins Land kamen, vor einer Abschiebung. Trump will das Programm abschaffen.