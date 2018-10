Der Deutschlandtag der Jungen Union ist mit Appellen zu mehr Einigkeit und einer stärkeren inhaltlichen Profilierung zu Ende gegangen.

Der neue Unionsfraktions-Vorsitzende Brinkhaus sagte in Kiel, CDU und CSU müssten einen neuen Aufbruch wagen und die Dinge neu denken. Die Schwesterparteien sollten nach vorne schauen und mehr Mut aufbringen, auch unbequeme Themen zu setzen. In diesem Zusammenhang regte der CDU-Politiker an, sich die Kampagnenfähigkeit von Nichtregierungsorganisationen zum Vorbild zu nehmen.



CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer betonte, gute Regierungsarbeit allein reiche nicht aus, weil Unionswähler dies als selbstverständlich empfänden. Mit Blick auf die in Bayern und Hessen anstehenden Landtagswahlen rief sie zu mehr Geschlossenheit und weniger Schuldzuweisungen angesichts schlechter Umfragewerte auf. Zugleich sprach sich Kramp-Karrenbauer gegen jegliche Zusammenarbeit mit Populisten von rechts ebenso wie links aus.