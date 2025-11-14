Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (picture alliance/dts-Agentur)

Winkel sagte in seiner Rede auf dem Deutschlandtag in Rust, der Vorschlag von SPD-Sozialministerin Bas mit Folgekosten von 120 Milliarden Euro dürfe auf keinen Fall so kommen. Man müsse die SPD daran erinnern, dass die CDU die Wahl gewonnen habe. Die Junge Union verlasse sich in dieser Frage auf Merz, meinte Winkel.

Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende will heute auf dem Kongress der Jugendorganisation sprechen und dabei einen Schwerpunkt auf die Reformen in den Bereichen Arbeit und Soziales legen.

