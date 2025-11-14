Deutschlandtag
Junge Union fordert im Rentenstreit Machtwort von Bundeskanzler Merz

Im Streit um das geplante Rentenpaket der Bundesregierung hat der Vorsitzende der Jungen Union, Winkel, mehr Durchsetzungsfähigkeit von Bundeskanzler Merz gefordert.

    Das Bild zeigt den Bundesvorsitzenden der Jungen Union, Johannes Winkel, der in zwei Mikrofone spricht.
    Der Vorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (picture alliance/dts-Agentur)
    Winkel sagte in seiner Rede auf dem Deutschlandtag in Rust, der Vorschlag von SPD-Sozialministerin Bas mit Folgekosten von 120 Milliarden Euro dürfe auf keinen Fall so kommen. Man müsse die SPD daran erinnern, dass die CDU die Wahl gewonnen habe. Die Junge Union verlasse sich in dieser Frage auf Merz, meinte Winkel.
    Der Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende will heute auf dem Kongress der Jugendorganisation sprechen und dabei einen Schwerpunkt auf die Reformen in den Bereichen Arbeit und Soziales legen.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.