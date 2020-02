Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, wirft der Führung der Bundes-CDU vor, unfair mit dem Thüringer Parteichef Mohring umgegangen zu sein.

Er sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, es wäre mehr Unterstützung von der Parteiführung nötig gewesen, etwa bei der Diskussion der verschiedenen Szenarien bei der Ministerpräsidentenwahl. Man könne nicht Mohring alles in die Schuhe schieben.



Mohring war in der eigenen Partei unter Druck geraten, nachdem der FDP-Politiker Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum neuen Regierungschef in Thüringen gewählt wurde. Die Spitze der Bundespartei wertete dies als Verstoß gegen den Unvereinbarkeitsbeschluss, der eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD verbietet.



JU-Chef Kuban sprach sich gegen Neuwahlen in Thüringen aus, die nach seiner Einschätzung nur den linken und den rechten Rand stärken und die politische Mitte in Thüringen weiter schwächen würden. Er schlug die Bildung einer Expertenregierung vor.