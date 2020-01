Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, sieht die Umsetzung des Klimapakets als eine der großen Herausforderungen für die Große Koalition im neuen Jahr.

Er sagte im Deutschlandfunk, die Politik müsse Stadt und Land zusammenbringen und dürfe keine weitere Spaltung vorantreiben. Beim Thema Klimaschutz brauche es eine Innovationsagenda, keine Verbotsagenda. Staaten wie China und die USA, die viel CO2 ausstießen, würden sich nur für den Klimaschutz gewinnen lassen, wenn Deutschland zeige, dass damit keine großen Einbußen einhergingen - weder in der Wirtschaft noch in der Gesellschaft.



Andere Schwerpunkte der Großen Koalition sieht Kuban in diesem Jahr bei den Themen Digitalisierung in der Verwaltung sowie beim flächendeckenden Mobilfunk.