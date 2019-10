Der Vorsitzende der Jungen Union, Kuban, hat seinen Vorschlag verteidigt, den Kanzlerkandidaten per Urwahl bestimmen zu lassen.

Damit würde man die Parteibasis mitnehmen, sagte Kuban im Deutschlandfunk. Auch in der CSU gebe es starke Stimmen, die dies einforderten. Zugleich betonte Kuban, ein solches Verfahren richte sich nicht gegen die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer. - Heute Abend beginnt der dreitägige Deutschlandtag der Jungen Union in Saarbrücken. Dann soll über die Möglichkeit einer Urwahl entschieden werden. Den Delegierten liegen drei Anträge dazu vor.



Kramp-Karrenbauer bekräftigte ihre ablehnende Haltung. Man habe in einigen Landesverbänden Urwahlen durchgeführt - nicht immer mit dem besten Ergebnis für den inneren Zusammenhalt, sagte sie dem "Tagesspiegel" aus Berlin. Kramp-Karrenbauer hat als Parteichefin traditionell den ersten Zugriff auf die Kanzlerkandidatur. Sie ist wegen schwacher Umfragewerte aber in der Partei in die Kritik geraten.