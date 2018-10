Angesichts schlechter Umfragewerte von CDU und CSU hat die Junge Union von Bundeskanzlerin Merkel mehr Bereitschaft zur Erneuerung gefordert.

Die Große Koalition taumele von Krisensitzung zu Krisensitzung und beschäftige sich nur mit sich selbst, statt mit den Problemen in diesem Land, sagte JU-Chef Ziemiak auf dem Deutschlandtag des Unions-Nachwuchses in Kiel. Wer Bundeskanzler dieses Landes sein möchte, müsse auch bereit sein, dieses Land in die Zukunft zu führen.



Zuvor hatte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther die Union zu mehr Bürgernähe aufgerufen. Die Menschen wollten am Ende nicht wissen, wer sich in politischen Auseinandersetzungen durchgesetzt habe, sondern sie wollten Lösungen für die Probleme in diesem Land sehen.