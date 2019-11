Die Bundesvorsitzende des Verbands "Die jungen Unternehmer", Sarna Röser, hat eine mangelnde Wertschätzung für Menschen aus der Wirtschaft beklagt.

Man erlebe gerade einen "krassen Rollback" in der Gesellschaft, wie es ihre Generation noch nicht erlebt habe - weg von Freiheit und Marktwirtschaft hin zu Überwachung und Kontrolle, sagte sie im Podcast "Das Morning Briefing" des Journalisten Gabor Steingart. Deutschland werde wieder staatsgläubiger und entwickele sich zu einem "Untertanen-Land". Die "Jagd auf Fleischesser, Vielflieger und SUV-Fahrer" habe ganz massive Formen angenommen, führte die Geschäftsführerin eines Betonwerks aus. Man müsse sich für alles rechtfertigen. Es gebe Ideologien, die die Freiheiten in der Gesellschaft bedrohten.



Nach den Worten Rösers mangelt es an einem positiven Unternehmerbild in Deutschland. Teilweise würden Unternehmerinnen und Unternehmer sogar als Feindbild gesehen - als Ausbeuter - und der Kapitalismus als etwas Schlechtes und Schlimmes, führte die 31-Jährige aus. Sie vertrat die These, dass Deutschland derzeit ein "Revival des Sozialismus" erlebe. Als Beleg verwies sie auf den Mietendeckel in Berlin. Der rot-rot-grüne Senat beschloss heute den Gesetzentwurf dazu.