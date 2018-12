SPD-Chefin Nahles hat die anhaltende Kritik der Jungsozialisten an der großen Koalition scharf zurückgewiesen.

Ihre Partei habe sich nach harter Debatte für ein erneutes Bündnis mit der Union entschieden, erklärte Nahles auf dem Bundeskongress der Jusos in Düsseldorf. Sie könne nicht damit leben, dass diese Entscheidung immer wieder in Frage gestellt werde. Zugleich warnte die Parteivorsitzende vor einer Spaltung der Partei. Die SPD wirke, als sei sie mit sich selbst nicht im Reinen. Auf diese Weise könne man die Bürger nicht überzeugen, meinte Nahles.



Auf dem Juso-Kongress wurde außerdem über das Gesetz zum Werbeverbot für Abtreibungen debattiert. Nahles kündigte an, sie werde noch vor Weihnachten einen konkreten Entwurf zur Änderung des umstrittenen Paragrafen 219a vorlegen.