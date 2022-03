Soldaten nehmen in Naypyidaw nehmen an einer Militärparade teil. (AFP)

In einer Rede anlässlich des sogenannten "Tags der Streitkräfte" bezeichnete Juntachef Hlaing die Anhänger der Opposition als Terroristen, die man vernichten werde. Trotz einer Militärparade in der Hauptstadt Naypyitaw gingen auch heute wieder Demonstranten in dem Land auf die Straße, um gegen den Putsch der Armee vor mehr als einem Jahr zu protestieren. Nach Angaben von Menschenrechtsgruppen wurden seitdem hunderte Personen getötet und Tausende in dem Land verhaftet. Die Vereinten Nationen werfen dem Militärregime in Myanmar Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.