Nachthimmel

Jupiter besonders hell und nah

Der Planet Jupiter ist aktuell so hell und nah wie seit 60 Jahren nicht. Als Grund dafür nennt die US-Weltraumbehörde Nasa zwei Umstände: Erstens ist der Jupiter in dieser Nacht "nur" noch 591 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, und zweitens steht der Jupiter in Opposition der Sonne, was ihn besonders hell strahlen lässt.

26.09.2022