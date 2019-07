Der Mitgründer und Berater des italienischen Flüchtlingsrates, Christopher Hein, hat für die Seenotrettung im Mittelmeer eine Regelung der Europäischen Union gefordert.

Private Rettungsorganisationen wie Sea Watch befänden sich in einer Situation der permanenten Rechtsunsicherheit, sagte Hein im Deutschlandunk. Sollte die EU die Seenotrettung nicht in geordnete Bahnen lenken, würden auch in Zukunft Schiffskapitäne in Notlagen kommen wie Sea-Watch-3-Kapitänin Carola Rackete.



Hein lehrt an der Universität Rom Jura. Seiner Ansicht nach konnte Rackete nicht anders handeln, als die Flüchtlinge an Bord der "Sea Watch 3" nach Lampedusa zu bringen. Völkerrecht und internationales Seerecht verpflichteten Kapitäne zur Seenotrettung. Vor diesem Hintergrund sei nicht zu erwarten, dass die italienische Staatsanwaltschaft Anklage gegen Rackete erheben werde.



Die Justizbehörden werfen Rackete nach Angaben ihres Anwalts unter anderem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Rackete hatte die "Sea Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert. Dabei war ihr Schiff mit einem Boot der italienischen Behörden zusammengestoßen. Heute wird die Entscheidung erwartet, ob die Deutsche auf freien Fuß gesetzt oder ob Haftbefehl gegen sie erlassen wird.