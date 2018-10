Der Bonner Völkerrechtler Matthias Herdegen begründet seine geplante Kandidatur für den CDU-Vorsitz mit einer notwendigen Erneuerung der Partei.

Er sei überzeugt, dass diese nur mit einem Wechsel an der Spitze gelingen könne, sagte Herdegen im Deutschlandfunk. Die CDU habe in der Regierung im Wesentlichen sozialdemokratische Politik gemacht und dadurch die SPD zerstört, aber auch ihre eigene Stellung als letzte verbleibende Volkspartei gefährdet. Der Jurist betonte, dass es ihm nicht um Abrechnung gehe. Er forderte eine Neuausrichtung der CDU zum Beispiel in der Europa-, Einwanderungs- und Steuerpolitik.



Herdegen hatte am Wochenende in einem Zeitungsinterview angekündigt, die CDU-Vorsitzende Merkel beim Parteitag im Dezember herauszufordern. Merkel will nach 18 Jahren noch einmal kandidieren. Außerdem bewerben sich der Berliner Jura-Student Jan-Philipp Knoop und der hessische Unternehmer Andreas Ritzenhoff.