Der frühere Präsident des Landesverfassungsgerichts in NRW, Bertrams, wirft dem Bundesverfassungsgericht vor, nicht hart genug gegen Rechtsextreme vorzugehen.

Im "Kölner Stadt-Anzeiger" schreibt der Jurist, der - so wörtlich - liberale Umgang des Gerichts mit der Meinungsfreiheit von Neonazis habe einen hohen Anteil daran, dass diese ein bedrohliches Klima schaffen könnten. Rechtsextreme träten mit zunehmender Unverfrorenheit in Erscheinung.



Bertrams war bis 1989 am Oberverwaltungsgericht Münster tätig. Damals verhängte er dem Bericht zufolge mehrfach Versammlungsverbote für Neonazis, die vom Bundesverfassungsgericht aufgehoben wurden.