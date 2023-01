Strafprozess

Blick in einen Gerichtssaal (imago images / Jan Huebner)

In einer Stellungnahme heißt es, der im November vorgelegte Referentenentwurf greife verfassungswidrig in Grundrechte ein und löse keine Probleme. Der Referentenentwurf sieht vor, die Hauptverhandlung künftig in Bild und Ton aufzuzeichnen und die Tonaufzeichnung mittels Transkriptionssoftware in ein Textdokument umzuwandeln. Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbundes, Rebehn, kritisierte, würden die Pläne so umgesetzt, käme ein gewaltiger Mehraufwand auf die Gerichte zu.

Der Entwurf werfe gravierende rechtliche und praktische Probleme auf, für die er keine überzeugenden Lösungen finde.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.