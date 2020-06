Der Deutsche Juristinnenbund hat kritisiert, dass Frauen bei den Wahlen der Bundesrichterinnen und -richter benachteiligt werden.

In einem offenen Brief an die 32 Mitglieder des Wahlausschusses heißt es, es gebe nach wie vor viele Karrierehindernisse für hochqualifizierte Frauen. Dass auf der Vorschlagsliste für die Wahlen 20 Männer und nur sechs Frauen stünden, bestätige diese Problematik. Die Vorsitzende der Vereinigung, Wersig, forderte eine faire Berücksichtigung von Frauen. Sie betonte, den Bundesgerichten falle in ihrer gesamtstaatlichen Rechtsprechung eine wichtige, demokratiesichernde Aufgabe zu. Ihre Bewältigung könne nur gelingen, wenn Frauen und Männer sie gleichberechtigt wahrnähmen.



Die Wahlen der Bundesrichterinnen und -richter finden am Donnerstag kommender Woche statt. Dabei geht es um Ämter am Bundesgerichtshof, dem Bundesverwaltungsgericht und dem Bundesfinanzhof.