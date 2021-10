Der ehemalige US-Präsident Trump will juristisch verhindern, dass Dokumente über den Angriff auf das Kapitol Anfang Januar an den Kongressausschuss herausgegeben werden.

Trumps Anwalt hat bei einem Bundesgericht in Washington Klage dagegen eingereicht. Darin beruft sich Trump auf das sogenannte Exekutivprivileg, das dem Präsidenten erlaubt, dem Kongress oder Gerichten Informationen vorzuenthalten. Das Weiße Haus kündigte an, dass der der neue US-Präsident Biden die vom Kongressausschuss angeforderten Dokumente aus dem Nationalarchiv herausgeben werde.



Der Ausschuss hat unter anderem um alle Unterlagen gebeten, die Bezug zu Äußerungen Trumps oder anderer Personen haben, die am Tag des Angriffs am 6. Januar getätigt wurden. An dem Tag hatten Anhänger Trumps den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte.

Diese Nachricht wurde am 19.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.