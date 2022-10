Schulmassaker in Parkland 2018

Schülerinnen und Schüler der "Marjory Stoneman Douglas High School" fordern im Jahr 2018 strengere Gesetze zur Waffenkontrolle. (imago/ZUMA Wire/Carline Jeanx/Sun Sentinel)

In ihrem Beschluss sprach sich die Jury gegen eine Todesstrafe für den Schützen aus. Dafür wäre ein einstimmiger Beschluss nötig gewesen. Das endgültige Strafmaß soll laut der Richterin formal am 1. November verkündet werden.

Der inzwischen 24 Jahre alte Täter hatte sich im vergangenen Oktober des Mordes und des versuchten Mordes in jeweils 17 Fällen für schuldig bekannt. Er hatte am 14. Februar 2018 in Parkland mit einem legal erworbenen Gewehr 14 Jugendliche und drei Erwachsene erschossen und weitere Menschen verletzt. Überlebende Schüler hatten nach der Tat Protestaktionen gegen Waffengewalt und für strengere Waffengesetze in den USA gestartet, die zu einer landesweiten Bewegung wurden.

