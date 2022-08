20 Titel haben es auf die sogenannte Longlist für den Deutschen Buchpreis geschafft. (- / Börsenverein des Deutschen Bu / -)

Für die sogenannte Longlist wurden unter anderem Heinz Strunk, Kristine Bilkau, Theresia Enzensberger, Fatma Aydemir und Eckhart Nickel mit ihren neuen Werken nominiert, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main mitteilte.

Mit dabei sind auch vier Romandebüts: "Freudenberg" von Carl-Christian Elze, "Blutbuch" von Kim de l’Horizon, "153 Formen des Nichtseins" von Slata Roschal und "Kangal" von Anna Yeliz Schentke.

Am 22. September wird die Liste dann auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird bei der Preisverleihung am 17. Oktober, zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse, verkündet.

Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird seit 2005 verliehen. 2021 ging er an die Schriftstellerin Antje Rávik Strubel für ihren Roman "Blaue Frau". Der Preis ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist erhalten jeweils 2.500 Euro.

-----------------------------------------

Hier alle Titel der Longlist in alphabetischer Reihenfolge:

- Fatma Aydemir: Dschinns (Carl Hanser, Februar 2022)

- Kristine Bilkau: Nebenan (Luchterhand, März 2022)

- Daniela Dröscher: Lügen über meine Mutter (Kiepenheuer & Witsch, August 2022)

- Carl-Christian Elze: Freudenberg (edition AZUR, Februar 2022)

- Theresia Enzensberger: Auf See (Carl Hanser, August 2022)

- Jan Faktor: Trottel (Kiepenheuer & Witsch, September 2022)

- Marie Gamillscheg: Aufruhr der Meerestiere (Luchterhand, März 2022)

- Kim de l'Horizon: Blutbuch (DuMont, Juli 2022)

- Yael Inokai: Ein simpler Eingriff (Hanser Berlin, Februar 2022)

- Reinhard Kaiser-Mühlecker: Wilderer (S. Fischer, März 2022)

- Anna Kim: Geschichte eines Kindes (Suhrkamp, August 2022)

- Esther Kinsky: Rombo (Suhrkamp, Februar 2022)

- Dagmar Leupold: Dagegen die Elefanten! (Jung und Jung, Februar 2022)

- Eckhart Nickel: Spitzweg (Piper, April 2022)

- Gabriele Riedle: In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg. (Die Andere Bibliothek, März 2022)

- Slata Roschal: 153 Formen des Nichtseins (homunculus, Februar 2022)

- Anna Yeliz Schentke: Kangal (S. Fischer, März 2022)

- Jochen Schmidt: Phlox (C.H.Beck, September 2022)

- Andreas Stichmann: Eine Liebe in Pjöngjang (Rowohlt, März 2022)

- Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf (Rowohlt, Juni 2022)

Diese Nachricht wurde am 23.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.