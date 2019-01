In den USA hat ein Strafverfahren gegen den Schauspieler Kevin Spacey wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe begonnen.

Der 59-Jährige erschien zur Anklageverlesung vor einem Gericht im Bundesstaat Massachusetts. Spacey hatte zuvor angekündigt, auf nicht schuldig zu plädieren.



Spacey soll 2016 in einem Restaurant einen damals 18-Jährigen sexuell belästigt haben. Es ist das erste Strafverfahren gegen den Oscar-Preisträger, gegen den seit 2017 in mehr als 30 Fällen Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe erhoben wurden. Der Streaming-Dienst Netflix hatte als Reaktion darauf seine Zusammenarbeit mit dem Oscar-Preisträger bei der erfolgreichen Politserie "House of Cards" beendet.