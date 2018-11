Juso-Chef Kühnert hat die Debatte in der SPD über eine Abkehr von Hartz IV als Befreiungsschlag bezeichnet.

Zugleich forderte er ein Ende der Sanktionen, um Bürger besser für eine neue Arbeitssuche zu motivieren. Er sei für Positivanreize, sagte Kühnert der Deutschen Presse-Agentur. Wenn Leute sich an Fristen hielten und Termine wahrnähmen, könnte man zum Beispiel über Vergünstigungen im Öffentlichen Nahverkehr sprechen. Das Jobcenter dürfe für junge Leute nicht weiter als Ort der Angst wahrgenommen werden. Das Thema einer neuen Grundsicherung steht im Mittelpunkt des dreitägigen Juso-Bundeskongresses, der am Nachmittag in Düsseldorf beginnt. Erwartet wird auch die SPD-Vorsitzende Nahles.