Juso-Chefin Rosenthal - Bundeswehr ist ein "schwarzes Loch". (imago/Felix Zahn/photothek)

Die Juso-Vorsitzende Rosenthal will die Pläne von Bundeskanzler Scholz nicht unterstützen, die Bundeswehr mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro auszustatten. Sie sagte der "Süddeutschen Zeitung", Deutschland brauche eine wehrhafte Bundeswehr. Es bringe aber nichts, weitere Milliarden Euro in einem - so wörtlich - "schwarzen Loch" zu versenken. Auch sei das Grundgesetz ihrer Ansicht nach nicht der Ort, an dem auf alle Zeiten Militärausgaben festgeschrieben werden sollten.

