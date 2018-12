Die Jusos haben auf ihrem Bundeskongress in Düsseldorf über die EU und die anstehende Europawahl diskutiert.

Bundesjustizministerin Barley - die SPD-Spitzenkandidatin - betonte in ihrer Rede, sie sei froh, dass die Liste der Partei jünger und weiblicher geworden sei. Sie forderte zugleich ein sozialeres Europa. Die Menschen müssten spüren, dass die EU für sie da sei - und nicht nur, Zitat, "für die Banken, Unternehmen und die Konzerne".



Der SPD-Vorstand hat für die Europawahl auch die stellvertretende Juso-Chefin Burkhardt nominiert - auf Listenplatz fünf. Sie sagte in Düsseldorf, Europa "penne", und man müsse es aufwecken. Später twitterte sie, die Antwort auf die Herausforderungen in Europa könne "weder Weiter-So noch Re-Nationalisierung" heißen. Vielmehr brauche man ein Europa, das gerecht, offen, jung und nachhaltig sei.



Heute wird SPD-Chefin Nahles auf dem Juso-Kongress erwartet.