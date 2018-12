Die SPD-Vorsitzende Nahles hat an ihre Partei appelliert, den Richtungsstreit zu beenden.

Die SPD sei in einem sehr schlechten Zustand nicht nur in den Umfragen und könne so nicht überzeugen, sagte Nahles auf dem Bundeskongress der Jungsozialisten in Düsseldorf. Sie habe keine Angst vor strittigen Debatten, das Camp dazu in Berlin sei die richtige Antwort gewesen. Aber wenn es einen Klärungsprozess gegeben habe, dann müsse man auch nach vorne gehen. Die Entscheidung für die Fortführung der Großen Koalition vor einem Jahr werde noch immer nicht von allen akzeptiert. Ununterbrochen werde weiter diskutiert, betonte Nahles.