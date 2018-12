SPD-Chefin Nahles sieht ihre Partei in einer schwierigen Lage.

Jede Woche, wenn neue schlechte Umfragewerte veröffentlicht würden, treffe einen das in den Bauch, sagte Nahles auf dem Bundeskongress der Jungsozialisten in Düsseldorf. Die Partei wirke, als sei sie mit sich selbst nicht im Reinen. Auf diese Weise könne man die Bürger nicht überzeugen, betonte Nahles.



Der Parteijugend warf sie vor, die große Koalition immer wieder in Frage zu stellen. So könne die Debatte aber auf Dauer nicht geführt werden, betonte Nahles und warnte zugleich vor einer Spaltung der Partei.