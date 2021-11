An der Grenze zwischen Polen und Belarus haben Flüchtlinge bei Temperaturen unter null Grad im Freien übernachtet. Inzwischen sollen sie nach Angaben des belarussischen Grenzschutzes in ein nahegelegenes Logistikzentrum gebracht worden sein. (picture alliance/dpa/BelTA/TASS/Leonid Shcheglov)

Es dürfe nicht passieren, dass Menschen zu Waffen gemacht würden, sagte Rosenthal dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Es sei fatal, dass die EU in der Migrationsfrage keine gemeinsame Haltung finde. Der Europaabgeordnete der Grünen, Marquardt, forderte Polen auf, Flüchtlingen aus dem Grenzgebiet zu Belarus Asylverfahren zuzubilligen und die Migranten fair auf die EU-Staaten zu verteilen. Man müsse von Polen erwarten, dass es sich an Recht und Gesetz halte, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

An der belarussisch-polnischen Grenze sitzen seit Tagen Tausende Migranten bei Kälte fest. Die EU beschuldigt Präsident Lukaschenko, in organisierter Form Migranten aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen, um Druck zu machen. Der geschäftsführende Bundesaußenminister Maas hatte sich Anfang der Woche gegen eine Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland ausgesprochen.

