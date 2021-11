06.10.2021, Berlin: Eine Ampel vor dem Reichstagsgebäude . (Christoph Soeder / dpa)

Der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten, Scholz, wird beim hybriden Bundeskongress der Jusos in Frankfurt am Main erwartet. Diese haben das Vertragswerk bereits in Teilen kritisiert, zum Beispiel bei der Flüchtlingspolitik.

Die Grüne Jugend diskutiert heute und morgen ebenfalls bei einem digitalen Treffen

über das Bündnis mit SPD und FDP. Die Entscheidung über den Koalitionsvertrag wird in einer Urabstimmung bis zum 6. Dezember getroffen. Bei der SPD befindet ein Parteitag am ersten Dezemberwochenende über den Eintritt in die Ampel-Regierung.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.