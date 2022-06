Juso-Chefin Rosenthal fordert eine Übergewinnsteuer. (imago/Felix Zahn/photothek)

Die Juso-Vorsitzende Rosenthal sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, während viele Menschen gerade in finanziellen Krisen seien, bereicherten sich manche Unternehmen gewissenlos. Dieses unsolidarische und egoistische Verhalten müsse gestoppt werden. Rosenthal fügte hinzu, man könne am Tankrabatt beobachten, was der Markt mit den für die Bürgerinnen und Bürger bestimmten Entlastungen tue. Die Übergewinnsteuer wäre ein notwendiges Siganl, dass sich derart unmoralisches Verhalten nicht auszahle.

