Das Anti-Globalisierungsnetzwerk Attac legt nach der Aberkennung der Gemeinnützigkeit Verfassungsbeschwerde ein.

Nach der dritten Niederlage in Serie vor der Finanzgerichtsbarkeit ist der Rechtsweg ausgeschöpft. Man hoffe nun auf einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht, teilte der Koordinierungskreis der Gruppe in Frankfurt am Main mit. Zuvor hatte der Bundesfinanzhof ein weiteres Mal die Gemeinnützigkeit Attacs verneint und die Revision gegen das vorangegangene Urteil des hessischen Finanzgerichts abgelehnt.



In dem Streit geht es um die Frage, ob politische Forderungen, wie sie von Attac erhoben werden, gemeinnützig sind oder nicht - und ob politische Initiativen die mit der Gemeinnützigkeit verbundenen Steuervorteile zustehen.

Diese Nachricht wurde am 28.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.