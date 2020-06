Der neue Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, sieht in der Gefährdung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit eine der größten Herausforderungen.

Dies sei völlig unbestritten, sagte Harbarth im ZDF. Man lebe global betrachtet in einer Zeit, in der autoritäre Führungsmodelle sich wieder eines erhöhten Zulaufs erfreuten. Davon sei die ganze Welt erfasst. Harbarth hatte zuvor von Bundespräsident Steinmeier seine Ernennungsurkunde erhalten. Er folgt auf den bisherigen Gerichtspräsidenten Voßkuhle.



Voßkuhle scheidet turnusgemäß aus dem Amt. Der 56-Jährige war seit 2008 Richter am höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe und seit 2010 dessen Präsident. Neue Vizepräsidentin wird die Verfassungsrichterin König. Als neue Richterin kommt die Frankfurter Rechtswissenschaftlerin Wallrabenstein ans Bundesverfassungsgericht.