Eine weitere mutmaßliche Unterstützerin der Terrormiliz IS ist von der Türkei nach Deutschland abgeschoben worden.

Nach Angaben der Bundespolizei trafen sie und ihre vier Kinder am Abend an Bord einer türkischen Maschine in Frankfurt am Main ein. Die 30-jährige sei unmittelbar bei ihrer Ankunft am Flughafen festgenommen worden. Gegen sie habe ein Haftbefehl aus Niedersachsen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorgelegen. Weiter hieß es, Mitarbeiter des Jugendamtes hätten die Kinder in Obhut genommen.