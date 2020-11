Nach den nächtlichen Krawallen in Stuttgart vor fast fünf Monaten steht nun erstmals ein mutmaßlicher Beteiligter öffentlich vor Gericht.

Die ersten Verhandlungen fanden hinter verschlossenen Türen statt. Nun muss sich ein 18-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht verantworten. Er soll mit einem massiven Teelicht die Scheibe eines Polizeiautos eingeschlagen haben, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts. Dem Auszubildenden wird damit ein besonders schwerer Fall von Landfriedensbruch zur Last gelegt. Im Erwachsenenstrafrecht droht bei einem Urteil eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Bei einem Jugendschöffengericht entscheidet er bei Angeklagten, die zur Tatzeit zwischen 18 und 21 Jahren alt waren, ob Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht angewandt wird.



Bei den Krawallen im Juni hatten sich Dutzende vor allem junge Männer in der Stuttgarter Innenstadt Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Es wurden mehrere Beamte verletzt und Schaufenster zerstört. Die Randale hatte weit über Stuttgart hinaus für Schlagzeilen und hitzige Debatten gesorgt. Als Folge vereinbarten Stadt und Land, vor allem in der Prävention und Überwachung enger zusammenzuarbeiten.

