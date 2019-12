Der in den USA wegen Doppelmordes verurteilte Ex-Häftling Söring ist nach Jahrzehnten in Haft zurück in Deutschland.

Der 53-Jährige traf am Mittag an Bord einer Linienmaschine in Frankfurt am Main ein. Der Deutsche war 1985 in den USA zu zwei mal lebenslanger Haft verurteilt worden. Er hatte die Taten zunächst gestanden, später aber widerrufen. Im November hatte das zuständige Gremium im US-Bundesstaat Virginia entschieden, Söring auf Bewährung freizulassen und abzuschieben.