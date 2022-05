Ein Gericht im französischen Grenoble hat die Erlaubnis zum Tragen eines "Burkini" gekippt. (picture alliance / dpa / Stephanie Pilick)

Das Verwaltungsgericht in der südostfranzischen Stadt urteilte, die Burkini-Regelung verletzte den "Grundsatz der Neutralität". Innenminister Darmanin begrüßte die Entscheidung. Er hatte von einer "inakzeptablen Provokation" gesprochen, die französischen Werten nicht entspreche.

Der Stadtrat von Grenoble hatte Mitte Mai dafür gestimmt, die Bekleidungsvorschriften für Frauen in den städtischen Schwimmbädern weitgehend aufzuheben. Sowohl das "Oben-ohne"-Baden als auch der häufig von muslimischen Frauen getragene Ganzkörper-Badeanzug wurden erlaubt.

Argumentation mit Hygiene

Burkinis sind in öffentlichen Schwimmbädern in Frankreich verboten, allerdings formell nicht aus religiösen, sondern aus hygienischen Gründen. Für Männer sind in französischen Badeanstalten oft enge Hosen vorgeschrieben. Ungeachtet dessen hatte die Stadt Rennes im Nordwesten des Landes 2019 die Bekleidungsvorschriften für ihre öffentlichen Schwimmbäder überarbeitet und den Burkini erlaubt - damals ohne großes Aufsehen.

Das Wort "Burkini" ist eine Kombination aus Bikini und Burka. Es handelt sich um einen Badeanzug für Frauen, der den gesamten Körper bedeckt mit Ausnahme des Gesichts, der Hände und der Füße.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.