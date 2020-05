Das Landgericht Duisburg hat den Prozess um das Unglück bei der Loveparade 2010 eingestellt.

Bei den drei zuletzt verbliebenen Angeklagten hatte das Gericht zuvor nur eine geringe Schuld vermutet. Damit endet einer der aufwendigsten Strafprozesse der Nachkriegszeit ohne Urteil. Es gab 184 Sitzungstage.



Das Gericht hatte die Einstellung des Verfahrens vorgeschlagen und dies unter anderem mit einer Gefährdung aller Beteiligten durch die Corona-Pandemie begründet. Ende Juli tritt zudem für den Tatvorwurf der fahrlässigen Tötung die Verjährung ein. Die drei Angeklagten und die Staatsanwaltschaft hatten dem Vorschlag zugestimmt.



Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 gab es am einzigen Zu- und Abgang zum Veranstaltungsgelände ein so großes Gedränge, dass 21 Menschen erdrückt und mindestens 652 verletzt wurden.

"Ein schlechter Tag für die Jusitz"

Juristen kritisierten die Einstellung. Dies sei ein schlechter Tag für die Justiz, sagte Nebenklage-Anwalt Julius Reiter nach dem Ende der letzten Sitzung in dem Mammutprozess. Sein Kollege Rainer Dietz sprach von einem "Desaster". Verteidiger Volker Römermann bemängelte, dass seinem Mandanten durch die Einstellung ein fairer Abschluss des Verfahrens durch einen Freispruch verwehrt worden sei.