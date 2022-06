Die Justiz leitet Ermittlungen zum Tod von Migranten bei Melilla ein. (Archivbild) (picture alliance / dpa)

Generalstaatsanwältin Delgado begründete die Entscheidung in Madrid mit der Tragweite dessen, was sich am vergangenen Freitag am Grenzzaun auf marokkanischer Seite abgespielt habe. Dabei könnten Menschen- und Grundrechte der Migranten verletzt worden sein. Menschenrechtler erhoben schwere Vorwürfe. Die marokkanischen Behörden hätten "ungerechtfertigte Gewalt" eingesetzt und Migranten "misshandelt", sagte der Leiter der Marokkanischen Vereinigung für Menschenrechte (AMDH), Amin Abidar.

UNO hatte zu Ermittlungen aufgerufen

Menschen seien stundenlang ohne medizinische Hilfe eingeschlossen auf der Erde liegengelassen worden. Dadurch seien mehrere Migranten ums Leben gekommen. Verschiedene UNO-Unterorganisationen hatten Spanien und Marokko aufgerufen , die Umstände der Todesfälle zu untersuchen. Spaniens Regierungschef Sanchez hatte zuvor noch Lob für die marokkanischen Sicherheitskräfte gefunden, weil sie einen Angriff auf die "territoriale Integrität" Spaniens abgewehrt hätten.

Am vergangenen Freitag versuchten rund 2.000 Migranten, in die spanische Exklave zu gelangen. Dabei starben mindestens 23 Menschen.

