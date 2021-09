Der frühere US-Popstar R. Kelly, der des sexuellen Missbrauchs beschuldigt wird, will als Angeklagter nicht aussagen.

Er wolle sich nicht selbst zu den Vorwürfen äußern, sagte der 54-Jährige vor Gericht in New York. Der Musiker muss sich dort unter anderem wegen sexueller Ausbeutung Minderjähriger, Entführung und Bestechung verantworten. Mit der Entscheidung hat sich Kelly einem Kreuzverhör entzogen. In dem Verfahren stehen nun noch die Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus, bevor die Jury dann eine Entscheidung trifft. Bei einer Verurteilung droht Kelly, der seit seiner Festnahme im Sommer 2019 im Gefängnis sitzt, eine Haftstrafe zwischen zehn Jahren und lebenslänglich.

